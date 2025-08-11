2025年8月11日、魯中晨報は少子化の影響で韓国軍の規模がこの6年で20％も縮小したことが明らかになったと報じた。記事は、このほど韓国国防部が発表した報告書で、7月現在の韓国軍の規模が45万人で、19年の56万人から11万人（約20％）減少したことが明らかになったと紹介。主な理由は韓国で出生率の低下が長期的に続いていることで、義務の徴兵年齢に達した男性の人口が急減していることだと伝えた。また、今世紀始めには韓国軍の