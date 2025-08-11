ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は11日、12Rで優勝戦が行われ、1号艇の鎌倉涼が逃げ切り勝ち。念願のG1初タイトルを獲得した。大会3連覇に挑んだ遠藤エミ（37＝滋賀）は2着に終わった。1マークは「風が強くて全速では行けなかった」と差しを選択。インから先行した鎌倉を終始追いかけたが、逆転には至らなかった。「私から買ってくれた人もいたので諦めないで最後まで追いかけた。試運転