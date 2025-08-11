◇パ・リーグ西武5―4楽天（2025年8月11日ベルーナD）西武が延長10回に劇的なサヨナラ勝ちを収め、実に13カードぶりとなるカード勝ち越しを決めた。9回に2点差を追い付いて延長戦に突入。延長10回は2四球にネビンの左前打で無死満塁とし、ベテランの炭谷が代打で登場した。ここで炭谷は空振り三振。1死後にも途中出場の高松が空振り三振に倒れたが、最後は外崎が決めた。楽天・鈴木翔の初球の直球を捉え、劇的なサヨ