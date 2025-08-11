2025明治安田J1リーグ第25節が11日に行われ、セレッソ大阪とアルビレックス新潟が対戦した。ここまでの24試合で勝ち点「34」を獲得し、暫定10位につけているC大阪。5位FC町田ゼルビアと暫定「9」ポイント差、7位浦和レッズと暫定「7」ポイント差となっており、上位勢に食らいつくためにも今節は3試合ぶりの白星が求められる。一方の新潟は今シーズン最長の5連敗中と苦しい戦いが続き、勝ち点「19」の最下位に沈む。勝ち点「3」