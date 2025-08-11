◇パ・リーグオリックス5―3ロッテ（2025年8月11日ZOZOマリン）オリックスが延長戦にまでもつれた試合を制し、連勝で8月初、ビジターでは5カードぶりのカード勝ち越しを決めた。9回に追いつかれて迎えた延長10回1死二塁。6番・太田がロッテの左腕・高野脩から左翼へ2戦連発となる決勝7号2ラン。守護神・マチャドが1点リードの9回に21試合ぶりの失点を喫し、土壇場で試合を振り出しに戻されながらも、価値ある勝利。延