アルビレックス新潟は８月11日、J１第25節でセレッソ大阪と敵地で対戦した。リーグ戦で５連敗中の新潟は、久々の勝利に向けて開始２分に幸先良く先制する。ペナルティアーク手前でこぼれてきたボールに堀米悠斗が反応。ダイレクトで左足を振り抜き、力強いシュートを叩き込んだ。だが、13分に失点。中島元彦の反転シュートをGK藤田和輝がキャッチミス。まさかの失策で同点とされる。タイスコアで迎えた後半、54分に逆転を許