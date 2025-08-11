住宅倒壊現場＝9日、鹿児島県姶良市鹿児島県警は11日、大雨の影響で8日に倒壊した同県姶良市の住宅で心肺停止の状態で見つかっていた1人について、死亡が確認されたと明らかにした。県は死亡が確認されたのは、行方が分からなくなっていたこの住宅の住人だと明らかにした。現場では8日、集落裏手の斜面が崩れて土砂が住宅に流れ込み、住人の女性2人が負傷。同居する30代女性の行方が分からなくなっていた。10日朝に住宅で1人が