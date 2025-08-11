今週は「わが町の寄り道スポット」と題して、北海道内各地の思わず足を運びたくなるスポットを紹介します。きょうは新ひだか町の「チャーメン」です。味はもちろん、アツアツの鉄板が奏でる音にも注目です。ジューっという食欲をそそる音ともに提供されたのは、アツアツの鉄板に盛り付けられたチャーメンです。魚介や野菜がたっぷりと入った餡に覆われていて、その量は麺がかくれるほどです。（客）「おいしいで