80回目の原爆の日を迎えた9日、長崎市で平和を祈るファッションショーが開かれました。 折り鶴をあしらったカラフルな衣装姿でランウェイを歩きます。 被爆80年の節目に5回目の開催となった平和を祈るファッションショー「Pray for Peace Collection」。 ステージの背景にはピカソの反戦絵画「ゲルニカ」と同じサイズに子どもたちが平和への願いを込めて描いた絵画「キッズゲルニカ」が飾られました。 （プ