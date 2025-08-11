YouTubeチャンネル『ねこまるけ / Full of cats』に投稿されたのは、数日前から19匹の先住猫さんたちと共に生活をするようになったお転婆な新入り子猫の様子。 動画は記事執筆時点で23万回再生を突破し、「楽しくて笑いっぱなしです」「このまま、このお家の子になれたら必ず女王様になれる(笑)」といったコメントが寄せられています。 【動画：『白くてふわふわの保護子猫』と19匹の先住猫の日々を記録→最初は弱々しかったのに