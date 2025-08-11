日本マクドナルドは8月11日、ハッピーセット「ポケモン」ポケモンカードキャンペーンにおいて、一部の顧客による転売を目的とした大量購入や、それに伴う店頭・店舗周辺での混雑、購入品の放置・廃棄といった事案が発生したと明らかにした。公式サイトで謝罪するとともに、再発防止策も公表した。今回のキャンペーンは8月9日から11日までの3日間限定で実施予定だったが、初日から在庫切れとなる店舗が続出。人気の高さに加え、フリ