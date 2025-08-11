ラジオディレクターの金子司氏が企画する、新しいライブイベント『K. and his RADIO』が、11月2日に恵比寿LIQUIDROOMにて開催されることが決定した。【動画】圧巻！「巨人の連絡網」と題したネタを披露した囲碁将棋初回となる今回は、ハンブレッダーズ、秀吉の2バンドと、お笑いコンビ・囲碁将棋という、バンド界・お笑い界の実力派3組によるライブハウスでのスリーマンライブとなる。現在、チケットぴあでは、8月31日までチ