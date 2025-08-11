豊橋中央―日大三7回表、2死満塁のピンチを切り抜け、喜ぶ日大三・近藤＝甲子園2―2の七回無死二、三塁、日大三の近藤はマウンド上で白い歯を見せた。2失点した六回に続く味方の失策で、広がったピンチ。「ミスがあると雰囲気が悪くなる。笑顔でいればみんなが乗ってくる」と動じない。豊橋中央の3、4番打者を打ち取り、無失点で切り抜けた。風雨にさらされても「雨を味方に、という気持ちで」と意に介さなかった。八回を三