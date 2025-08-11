元SKE48のソロアイドル・江籠裕奈（えご・ゆうな＝25）が、5日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。「天性のアイドル」として活躍を続ける25歳が“女神ボディ”を大胆に披露している。 【写真】美ボディは白磁のような美しさ、まさに“天使” 20日発売予定の3rd写真集「I DO Love」（光文社）から厳選カットを4ページにわたって掲載。タイ・パタヤで撮影されたグラビアでは、自身も「グラビアの被写体として、