【FIBAアジアカップ2025】グアム代表 63−102 日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】「大声ニキ」の甲高い声→中継に映る中年男性貴重な“声”が日本代表を救った。今大会を通して話題を集める“大声ニキ”のブーイングが効いたのか、グアム代表はフリースローで大苦戦。該当シーンではまさかの2連続での失敗となり、ファンの間で話題となっている。アカツキジャパン（バスケットボー