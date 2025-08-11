山形県戸沢村で10日夜、65歳の男性が夏祭りから帰宅する途中にクマに襲われ、顔や頭などにけがをしました。襲われた男性が11日YBCの取材に応じ、当時の状況を振り返りました。クマに襲われた和田史郎さん「目の前に来た時に”クマ”だとわかった。ポンと押されて倒れた。倒れた瞬間に上の方に覆いかぶさってきた。どうしようもなかったですね」暗闇の中、クマは突如、男性の目の前に現れ、襲いかかりました。戸沢村で10日夜、65歳
