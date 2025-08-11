伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は2日目を終えた。11Rは黒川京介（27＝川口）が混戦から抜け出して連勝を決めた。「もっと滑るかと思ったがレースに行ったら感じが良かった」。3車併走の外という厳しいシーンもあったが、間を割り、インを突き、と瞬時の判断で切り抜けた。「自分が一番伸びていると思えたので余裕があった」。自信を持ってさばき、貫禄さえ漂わせる黒川。集中できている何よりの証拠だ