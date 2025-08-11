◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１１日・神宮）ＤｅＮＡの先発・平良拳太郎投手が３回７安打４失点で降板した。今季２勝目をあげた７月３１日のヤクルト戦（横浜）から中１０日での先発。前回は６回４安打無失点とツバメ打線を封じたが、この日は初回先頭から３者連続安打で先制を許すと、３回には内山と村上に連続被弾して３失点。４回の攻撃で代打を送られ降板した。連勝を逃した右腕は「最初から窮屈な投球を