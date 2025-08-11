ダブルツリーbyヒルトン大阪城は、「開業1周年セレブレーションビュッフェ」の第2弾として「食の世界旅行」テーマに期間限定メニューを7月1日から9月30日まで提供する。「1周年セレブレーションスイーツ＆ランチビュッフェ 〜食の世界旅行〜」にはフランス、イギリス、ポルトガル、スペインなどの主にヨーロッパのスイーツを中心にしたラインナップが約13種類並ぶ。ランチ限定のスイーツには、ライブキッチンで目の前でクリームを