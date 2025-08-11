ノア１１日の川崎大会で、１月から両ヒザの手術のため欠場していた潮崎豪（４３）が復帰を果たすも、晴斗希（２６）に敗北し、シングルリーグ戦「Ｎ−１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」（９月８日、東京・後楽園ホールで開幕）の出場権を逃した。潮崎はこの日、Ｎ−１出場への切符をかけて晴斗希とシングルマッチで激突。川崎の大観衆に迎えられた潮崎は、復帰１戦目とは思えない軽快な動きを見せ、会場は歓声に包まれた。終盤、