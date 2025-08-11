第１０７回全国高校野球選手権大会第６日（１１日）の第４試合は日大三（西東京）が大会屈指の注目右腕・高橋（３年）を擁する豊橋中央（愛知）を３―２と下し、３回戦進出を決めた。近藤（３年）と高橋の雨中のエース対決。２―２のしのぎ合いが続く中、終盤８回に主砲・田中諒（２年）のバットが火を噴いた。３球目の内側に来たストレートをコンパクトに振り抜くと、打球はぐんぐん伸びて左翼フェンスを越えていった。値千金