11日午後8時45分、熊本県と気象台は、上天草市、天草市東部に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・上天草市・天草市東部