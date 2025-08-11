警察によりますと11日午後8時ごろ「人が川に流されているようだ、声が聞こえる」と110番通報があり、警察と消防が現場に駆け付けたところ、山口県山口市のJR上山口駅付近の椹野川支流で女性を発見。女性は救出され、意識はあるということです。警察で詳しい状況を確認しています。山口県では9日から度々非常に激しい雨が降っていて、県西部では10日午後、線状降水帯が発生していました。