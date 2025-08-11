美容師を目指す専門学校生たちが手がけるショーが長崎市で開かれ、華やかなステージで会場を魅了しました。 グリーンで彩られた妖精の衣装やメーク。 舞台上で、学生たちがより華やかに仕上げていきます。 県美容専門学校が学習の成果を披露するショーには1、2年生約110人が参加しました。 5つのチームが衣装やメーク、ヘアアレンジ、さらにはショーの構成や音響なども手がけ