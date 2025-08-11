■熊本地方気象台発表日時：8月11日午後8時45分 土砂災害警戒情報をお知らせします。 ■各地域の情報上天草市 解除天草市東部 解除 ■概要：＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。