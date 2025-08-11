イングランドFA杯で優勝し、トロフィーを掲げるクリスタルパレスの鎌田（中央）＝5月、ロンドン【ロンドン共同】スポーツ仲裁裁判所（CAS）は11日、サッカーの欧州リーグから除外されたイングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスの不服申し立てを棄却したと発表した。同じく欧州リーグ出場権を得たフランス1部のリヨンとの間で、同じオーナーによる複数クラブ所有に関する規則違反があったと、欧州連盟（UEFA）に判断され