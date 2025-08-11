日航ジャンボ機墜落事故から40年となるのを前に、「御巣鷹の尾根」の麓を流れる神流川に灯籠を流す人たち＝11日夕、群馬県上野村乗客乗員520人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から12日で40年となるのを前に、墜落現場となった「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）の麓を流れる神流川で11日夕、遺族らが犠牲者を悼み、空の安全を祈る灯籠流しを営んだ。小雨が降る中、住民や日航社員らも参加し「見守っていてください」「41