期間が長くなるにつれて、夫婦関係は変化するもの。夫婦の仲は冷めきっているけど、子どものためを思って離婚はしないという家庭もあります。アプリ「ママリ」でも、夫婦関係についての投稿がされていました。夫婦の会話がほとんどないと話す、投稿者さん。夫婦仲の修復は考えていませんが、不仲を気にする娘さんのために、離婚すべきか悩んでいるといいます。 夫婦仲を気にする娘のひと言に胸が締め付けられた 10年ほど夫