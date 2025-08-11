中国自然資源部は8月11日、第1期分として設立された中国の国家公園（国立公園）5カ所のすべてについて、権利確認登記が完了したと発表しました。権利確認登記が完了、すなわち「戸籍簿を持つ」ことになったのは、海南熱帯雨林国家公園、四川省、陝西省、甘粛省に広がる大熊猫（ジャイアントパンダ）国家公園、福建武夷山国家公園、青海省南部の長江、黄河、瀾滄江の水源地である三江源国家公園、吉林省から黒龍江省にかけて広がる