ＳＴＵ４８が１１日、ヒューリックホール東京で「ＬｉｖｅＴｏｕｒ２０２５〜傷つくことが青春だ〜」の東京公演２日目を開催した。１０日の同所での初日２公演と合わせた計４公演は完売だった。１０日に初披露された新曲の１２枚目シングル「傷つくことが青春だ」（２７日発売）でステージが始まると、ＡＫＢ４８グループのユニット曲などもパフォーマンス。新曲センターの高雄さやか（２６）は「皆さんから大好評の気持ち