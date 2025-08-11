ＳＫＥ４８の中野愛理（２４）が１１日、都内で開催した初写真集「可愛いと言って欲しい」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントに出席した。インドネシアのバリ島で３泊４日の撮影だった。「今までにないような『可愛いらしい写真集、可愛いがいっぱいの写真集』を作りたいと思っていた中、このタイトルが届いた。まさに自分にもこの写真集にぴったり」と喜んだ。水着や初めてのランジェリーカットにも挑んだ。それでも「