日差しやエアコンによる乾燥が気になる夏の手肌に、うるおいチャージを。ステラシードが展開する「エイトザタラソ ユー」から、美容液発想のハンドクリームが数量限定で登場。話題のCBDや海洋由来の成分、美肌菌⁸などを配合した贅沢な処方で、ベタつかずしっとり潤う仕上がりに。香りや使用シーンに合わせて選べる3タイプを、今すぐチェックして♡ CBD×海由来成分でうるおいチャӦ