¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç´°Á´ºÆ¸½¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ(32)¤¬¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öanime real life¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö½ÕÎï¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¡£½ÕÎï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢±¦¼ê¤Èº¸É¨¤ò¹â¤¯¾å¤²¤¿·è¤á¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò