テレビ朝日「有吉クイズ」が１０日に放送され、有吉弘行がＭＣを務めた。この日は話題企画「匿名だから答えるＱ」を進行した。フリーアナウンサーの森香澄、タレントの重盛さと美、ヒコロヒー、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、見取り図・リリー、霜降り明星・せいや、バッテリィズ・エースら男女１０人が匿名のＬＩＮＥグループを作成。スタッフすら身元が分からない状態で、際どい質問に回答していった。同企画に初挑