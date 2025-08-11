【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は１１日、９月の国連総会でパレスチナを国家として承認すると表明した。既に国家承認の意向を示しているフランスや英国、カナダに続く動きで、パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルに圧力をかける狙いがある。アルバニージー氏は１１日の記者会見で、「（イスラエルとパレスチナが共存する）２国家解決がガザの紛争、苦難、飢餓に終止符を