◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽２回戦日大三３−２豊橋中央（１１日・甲子園）吹奏楽部のない豊橋中央（愛知）の応援に、東邦（愛知）の吹奏楽部とチアリーディング部約８０人が参加した。愛知大会決勝で対戦し、萩本将光監督（４２）が勝利インタビューでその迫力を絶賛。それを受け、東邦が「ぜひ力になりたい」と依頼をし、豊橋中央の野球部、男女バレー部、女子テニス部、柔道部などとの大応援団が誕生し