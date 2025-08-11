ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第３０回「人まね歌麿」が１０日に放送された。ついに一橋治済（生田斗真）が、将軍家養子となった西の丸様こと息子・豊千代（後の１１代家斉）を将軍に押し上げるために動き始めた。田沼意次（渡辺謙）失脚を狙って松平定信（井上祐貴）を幕政に差し向け。大奥で暗躍していた豊千代の乳母・大崎（映美くらら）が動き出した。すでに１０代将軍・徳川家治（眞島秀和）の嫡男・