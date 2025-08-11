¡ÖÀ¾Éð¡Ý³ÚÅ·¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë³ÚÅ·¤ÎÂ§ËÜ¤¬£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£±»à¤«¤é¤ÎÏ¢Â³»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÎËþÎÝ¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Èµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢Ï»²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿´ß¤Î£±£·£°¾¡ÌÜ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ÏË¹»Ò¤ò¼è¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¼ê¤¹¤êÉôÊ¬¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¡¢¼«¤é¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£