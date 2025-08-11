¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬11Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤òÊú¤¯¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¢17¡Ë¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÄÔ¤Ï¡Ö18ºÐº¹¤Î»ÐËå¡Ø»ÐËå¡Ù¤Ã¤Æ¶Á¤­¤¬ÉÔ»×µÄ²á¤®¤ë¹¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£