◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2025年8月11日ZOZOマリン）オリックスにまさかの展開が待っていた。1点リードの9回に守護神・マチャドが先頭池田に二塁打を浴びた。その後2死一、三塁で、小川に同点の中前適時打を献上。登板前まで20試合連続無失点を誇っていた助っ人右腕が土壇場で追いつかれ、試合は延長戦に突入した。ロッテ戦は初先発だったドラフト2位・寺西は、初見参のZOZOマリンで6回途中6安打2失点と力投。