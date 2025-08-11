全国高校野球選手権大会第６日の１１日、第４試合で日大三（西東京）は豊橋中央（愛知）との初戦に臨んだ。日大三のアルプス席では、本間律輝主将の姉の彩香さん（２８）がメガホンを握りしめ、「甲子園ではひたすら楽しんでプレーしてほしい」と声援を送った。彩香さんは同校吹奏楽部の部長で、妹の遥香さん（２４）も同部部長だった。春の都大会では一緒に演奏して弟と母校を応援した。この夏は観戦に専念。この日、弟の適