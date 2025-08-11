「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１１日、浜名湖）安定板装着でレースが行われ、１号艇の鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝が、インからコンマ１４のＳを決め、人気に応えて逃げ切った。デビューから１８年、悲願だったＧ１初制覇で、女子ビッグレースのタイトルを獲得した。優勝は２０２３年７月の住之江ヴィーナスシリーズ以来で実に２年ぶり。通算では２２回目の優勝を飾った。接戦の２着には３連覇を狙