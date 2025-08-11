ノア１１日の川崎大会でＯＺＡＷＡ（２８）が率いる極悪軍団「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」から、本来のリーダーであるジャック・モリス（３１）が追放された。この日、モリスは８人タッグマッチでＯＺＡＷＡ、ダガ、ヌルと組んで丸藤正道＆拳王＆モハメドヨネ＆近藤修司と激突した。試合は一進一退の攻防の末、近藤がモリスのキックをダガに誤爆させ、そのまま丸め込んで勝利を収めた。試合後もリング上でダガと言い争