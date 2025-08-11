この記事をまとめると ■閉鎖された現場では運搬や掘削が自動化＆遠隔操作で行われている ■無人で動く車両の監視や遠隔操作は5G通信とAIが活用されている ■遠隔操作のための移動できる「司令室」をコマツが開発 トラックの自動運転は建設現場で実用段階に入っている 現在、各地でトラックの自動運転に向けた実証実験が盛んに行われている。しかし、「ゆりかもめ」などの自動運転が実用化されている新都市交通機関とは異なり、