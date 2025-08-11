7¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ë°ì»þ¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤¿·§ËÜ¸©¡£³ÆÃÏ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤ä´§¿å¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¤Î·§ËÜ»ÔÀ¾¶è¤Ë¤¢¤ë¾å·§ËÜ±Ø¶á¤¯¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤¬4Âæ¿åË×¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£±«¤¬¶¯¤Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢10Æü¿¼Ìë¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤Ê·§ËÜ¡¦»³¼¯»Ô¤Î10Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¤¬´§¿å¤·¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë·ã¤·¤¤¿å¤·¤Ö¤­¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»³¼¯»Ô¤Ç¤Ï¡¢11Æü¸á¸å3»þÁ°