3連休に能登の各地を襲った大雨、住民からはすでに「去年9月の豪雨のようだ」と落胆する声が聞かれます。このあと11日夜から再び激しい雨が降る予想です。土砂災害に厳重に警戒し、11日夜は安全な場所で過ごすようにしてください。「危ない！危ない！」目の前で土砂崩れ…「来たきたきた上！危ない危ない」石川県珠洲市の道の駅すず塩田村近くの国道249号で、11日午前11時前に撮影された映像。山肌が大きく崩れ、大きな岩が転がり