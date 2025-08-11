これは筆者自身の妊娠中の体験です。電車通勤中、マタニティマークへの偏見が怖くて、ずっと着けずに乗っていた私。ある日、つわりがつらく初めてマークをつけて電車に乗ったところ、思いがけず温かい声をかけられました。不安な心がふっと軽くなった、忘れられない出来事です。 マタニティマークをつけるのが怖かった 通勤に電車を使っていた私は、妊娠してからもずっとマタニティマークをつけずに通