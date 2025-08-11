ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡Ãæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶Ö¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¹¤ëÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡á²£ÉÍBUNTAIÂîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ººÇ½ªÆü¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°4°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¤ÇÆ±2°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë4¡½2¤Ç¾¡¤Á¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£½à·è¾¡¤Ï¥«¥Ê¥¯¡¦¥¸¥ã¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò4¡½1¤Ç²¼¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò