11日、インド・ニューデリーに開設されたテスラのショールーム（共同）【ニューデリー共同】米電気自動車（EV）大手テスラは11日、インドの首都ニューデリーに同国で2カ所目となるショールームを開設した。7月に西部の商都ムンバイに開設したほか、今後主要都市に充電設備を整備する計画で、世界3位の自動車市場への浸透を図っている。新しいショールームはニューデリーの国際空港近くの商業地区に立地。スポーツタイプ多目的