◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(11日、横浜BUNTAI)男子シングルス決勝では、張本智和選手(世界ランク4位)が中国の王楚欽選手(同2位)を4−2(11−9、11−5、11−8、9−11、11−13、11−4)で破り、優勝を飾りました。今年5月の世界選手権王者である王楚欽選手に対して、ゲームカウント3−2の第6ゲームには、メディカルタイムアウトで両膝のマッサージを受けるなど、状態が心配されましたが、1時間7分に及ぶ死闘を制しました。これが